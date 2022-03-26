Адвокат Уайта о команде Фьюри: «К нам не нормальное, дикое отношение в коммерческом плане»

Джеффри Бернс, адвокат тяжеловеса Диллиана Уайта, рассказал о сложностях в переговорах с промоутерами чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

«Диллиан сосредоточен на поединке, и у него нет сомнений, что бой состоится. Но никогда не знаешь, чего ожидать в будущем. Все может измениться в последнюю минуту.

Уайт знает свое дело — это будет большой бой. Возможно, событие десятилетия, если он состоится.

Мы не разговаривали с Фрэнком Уорреном или Джорджем Уорреном уже месяц. Перед этим у меня был сложный трехминутный разговор с Фрэнком.

Я считаю, что к нам не нормальное, дикое отношение в коммерческом плане. Такого я никогда не видел. У нас нет ни одного билета для окружения Диллиана. Его мамы или кого-то из родственников.

Мы просили количество билетов, равных количеству мест у ринга. Вопреки тому, что говорит Уоррен, мы просили 25 билетов. Это нормально — это то количество, которое мы всегда выделяем соперникам Диллиана, когда выступаем организаторами.

Также мы просили данные службы безопасности и видеогруппы, но получили самый минимум. Мы потратили недели, прося их сказать нам размер ринга. Представьте, если бы «Кристал Пэлас», играя на выезде матч с «Челси», не знал размера поля», – сказал адвокат.

Бой Уайта и Фьюри запланирован 23 апреля на «Уэмбли» в Лондоне.

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