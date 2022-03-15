Боб Арум: «Фьюри не прописывал в контракте, что бой с Уайтом будет последним»

Промоутер Боб Арум прокомментировал слова чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри о завершении карьеры после боя с Диллианом Уайтом.

«Он может говорить что угодно. Фьюри делает это искренне и верит в это на данный момент, но он не прописывал в контракте, что это его последний бой.

После того как он подумает, когда увидит, что есть поединки с Энтони Джошуа и Александром Усиком, он может задержаться. Он не останется только для того, чтобы драться со второсортным соперником.

Тайсон без сомнений согласится на поединок, если это будет для него большой бой. У него много денег, поэтому он не будет тратить время, готовясь ко второстепенному поединку.

Фьюри хочет наслаждаться жизнью, семьей и женой. У него шестеро детей», – сказал Арум.

Бой Фьюри и Уайта запланирован 23 апреля в Лондоне.

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