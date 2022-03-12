Эдди Хирн уверен в победе Диллиана Уайта над Фьюри: «Тайсон уснет в 11-м раунде»

Британский боксерский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Диллиана Уайта, заявил, что уверен в победе своего клиента над чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

«Диллиан Уайт не окажется в нокауте. Как мне кажется, у Фьюри нет такого удара, чтобы нокаутировать .

Я думаю, что когда они обменяются левыми боковыми, уснёт, и это случится в 11-м раунде», – сказал Хирн.

Джошуа про бой Фьюри – Уайт: «Буду болеть за Диллиана, хоть и ненавижу его»

Эдди Хирн: «Если вы верите всему, что говорит Фьюри, вы сошли с ума»