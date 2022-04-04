Бернс – о первых соперниках Чимаева в UFC: «Я даже не знаю их имен»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс в очередной раз заявил, что не признает ажиотаж вокруг .

По мнению бразильца, у шведа чеченского происхождения еще не было топового соперника.

«Я думаю, что побью его. Но мне кажется, что этот следующий шаг для него будет другим. Я даже не знаю парня, с которым он впервые дрался в UFC, второго парня, с которым он дрался в UFC.

Я даже не знаю имен этих парней...Затем он дрался в среднем весе, а затем с Ли Цзинляном. Я думаю, что он очень хорош, но я – шаг вперед в плане конкуренции... Этот шаг слишком большой», – сказал Бернс.

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