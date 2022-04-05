Чимаев рассказал, как Конор вдохновил его начать заниматься ММА: «Если этот парень может, то почему я не могу?»

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Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев признался, что захотел заниматься смешанными единоборствами благодаря Конору Макгрегору.

«Я увидел, как Макгрегор нокаутировал Альдо и подумал: «Если этот парень может сделать что-то подобное, так почему я не могу?»

Психологически я сильнее его, и я гораздо побольше от него. Если бы мы встретились на улице, то я просто переломал бы его.

Он заработал эти деньги, так почему я не могу?» – сказал швед чеченского происхождения.

Чимаев – о попытке наказать Конора за слова о Хабибе: «Меня держали в полиции 8-9 часов, я там отжимания и приседания делал»

Тренер Чимаева: «Единственная проблема Хамзата – убедить его тренироваться меньше»

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