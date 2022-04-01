Нил Магни ответил на вызов Шавката Рахмонова: «Я даже не знаю, входит ли он в топ-15»

Рейтинговый полусредневес UFC Нил Магни заявил, что не заинтересован в поединке против .

Ранее боец из Казахстана вызвал Магни на бой, однако Нил заявил, что хочет получить соперника, победа над которым приблизит его к титульному поединку.

«Я даже не знаю, входит ли он вообще в топ-15. В настоящий момент я просто хочу драться с более рейтинговым соперником.

Я пошел на большой риск, согласившись на бой с опасным Максом Гриффином, и теперь я хочу быть уверен, что бои, которые я принимаю, приблизят меня к цели – титулу чемпиона UFC.

Хочу ли я оставаться активным? Конечно. Но бои, которые я принимаю, должны в целом соответствовать моим целям», – сказал Магни.

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