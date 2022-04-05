Петр Ян – о секундантах на бой со Стерлингом: «Надеюсь, Сехудо и О’Мэлли будут в углу, главное, чтобы они просто молчали»

Временный чемпион в легчайшем весе вновь вспомнил и ’Мэлли, которым в шутку предлагал стать угловыми россиянина в поединке против .

Напомним, что бой за звание неоспоримого чемпиона UFC состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

«Конечно, все стабилизировалось, здесь есть пара ребят, которые захотели помогать. Мы же говорили, что Сехудо был готов, Шон О’Мэлли.

Я надеюсь, что они в субботу будут в углу. Главное, чтобы они молчали просто. Чтобы один подавал воду, а другой подавал лед», – сказал Ян.

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