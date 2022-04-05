В Тайланде появилось граффити с ударом коленом Яна в бою со Стерлингом

Неназванный художник из Тайланда сделал граффити, изобразив на стене ключевой момент первого поединка между и .

При этом автор работы отметил, что произведение еще не приняло окончательный облик.

Напомним, что первый бой между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном завершился победой американца: россиянин был дисквалифицирован за применение запрещенного удара коленом.

Стерлинг – о первом бое с Яном: «Сборник правил ММА для тупиц доступен даже в России и Тайланде»

Петр Ян – о Стерлинге: «Он уже устал думать обо мне, а я о нем вообще не думал»