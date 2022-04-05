В Тайланде появилось граффити с ударом коленом Яна в бою со Стерлингом

Теги легчайший вес Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Неназванный художник из Тайланда сделал граффити, изобразив на стене ключевой момент первого поединка между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

При этом автор работы отметил, что произведение еще не приняло окончательный облик.

Напомним, что первый бой между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном завершился победой американца: россиянин был дисквалифицирован за применение запрещенного удара коленом. 

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