Ян про первый бой со Стерлингом: «Уважающий себя боец никогда бы не принял титул»

Временный чемпион в легчайшем весе поделился мнением насчет поражения от в марте 2021-го.

Россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом и был лишен чемпионского пояса.

«Моя реакция внутри была такая: «Что я натворил? Все было так близко».

Считаю, что этот бой как минимум нужно были признать несостоявшимся, а не награждать его чемпионским титулом в поединке, который он проиграл.

Уважающий себя боец никогда бы не принял этот титул, и точно бы не говорил об этом в СМИ», – сказал Ян.

Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

Стерлинг про первый бой с Яном: «Рефери и врач спасли меня, и я благодарен за это»

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