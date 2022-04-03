Ян про первый бой со Стерлингом: «Уважающий себя боец никогда бы не принял титул»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением насчет поражения от Алджамейна Стерлинга в марте 2021-го.
Россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом и был лишен чемпионского пояса.
«Моя реакция внутри была такая: «Что я натворил? Все было так близко».
Считаю, что этот бой как минимум нужно были признать несостоявшимся, а не награждать его чемпионским титулом в поединке, который он проиграл.
Уважающий себя боец никогда бы не принял этот титул, и точно бы не говорил об этом в СМИ», – сказал Ян.
Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.
Стерлинг про первый бой с Яном: «Рефери и врач спасли меня, и я благодарен за это»
Стерлинг про соперников после боя с Яном: «Нацелен вынести Диллашоу, Альдо и Круза»