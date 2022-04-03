Алджамейн Стерлинг: «Спасибо Яну, что он оказался достаточно тупым, чтобы не знать правила»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился воспоминаниями первого боя с .

В марте 2021-го россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом и был лишен чемпионского титула.

«Я до сих пор не могу представить себя в октагоне, увидеть Яна, увидеть, как я иду вперед. В тот вечер я вывернул душу наизнанку, приняв несколько мощных ударов, как мужчина.

Я продолжил напирать, пытался сделать все, что мог в тот момент. Знаете, я просто не сдаюсь, но порой все идет не так, как ты хочешь. Ты допускаешь один просчет и весь бой оказывается в заднице.

Спасибо Яну, что он оказался достаточно тупым, чтобы не знать правил. Моя реакция после нарушения была такой: «Чем он меня ударил?». Удары, которые ты не видишь, причиняют тебе самый большой урон.

Это горько-сладкое чувство: ты усердно сражаешься, чтобы получить титульный шанс, получаешь его и упорно трудишься. Это хреновый способ закончить бой, поскольку я прошел через много дерьма, чтобы туда добраться», – сказал Стерлинг.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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