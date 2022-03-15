Шон О’Мэлли: «Конор в любое время побьет Усмана, Камшота и Ковингтона»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли считает, что экс-чемпион двух дивизионов способен победить , и .

«Если Чимаев побьет Гилберта Бернса, он может получить бой с Камару Усманом. Если он действительно хорош. Это будет интересный бой.

Но есть один парень, который может убрать всех этих засранцев. Это Конор Макгрегор. В любом весе, в любое время, в любом месте.

Думаю, Конор побьет Камару, Камшота и Ковингтона», – сказал О’Мэлли.

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