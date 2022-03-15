Шон О’Мэлли: «Конор в любое время побьет Усмана, Камшота и Ковингтона»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли считает, что экс-чемпион двух дивизионов Конор Макгрегор способен победить Камару Усмана, Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона.
«Если Чимаев побьет Гилберта Бернса, он может получить бой с Камару Усманом. Если он действительно хорош. Это будет интересный бой.
Но есть один парень, который может убрать всех этих засранцев. Это Конор Макгрегор. В любом весе, в любое время, в любом месте.
Думаю, Конор побьет Камару, Камшота и Ковингтона», – сказал О’Мэлли.
Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Чендлера и Фергюсона: «Майкл нокаутирует Тони»
Шон О’Мэлли: «Петр Ян – гребаный гангстер. У нас бы получился крутой бой»