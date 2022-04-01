Тренер Чимаева: «Единственная проблема Хамзата – убедить его тренироваться меньше»

Алан Насименто, тренер полусредневеса UFC Хамзата Чимаева, рассказал о работе со шведом чеченского происхождения.

По словам наставника, ему приходится заставлять перспективного бойца проводить меньше времени в зале.

«Как я уже говорил вам несколько месяцев назад, единственная проблема Хамзата – убедить его тренироваться меньше. Если его не контролировать, он тренируется целыми днями», – сказал Насименто.

Хукер верит в победу Бернса над Чимаевым: «Хамзат просто уничтожает парней, но я отдаю преимущество бойцу с проверенным рекордом»

Букмекеры видят Хамзата Чимаева явным фаворитом боя против Гилберта Бернса