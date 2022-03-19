Чимаев предложил Конору помощь: «Ждем тебя в нашем лагере»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Даррен Тилл Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев готов помочь экс-чемпиону двух дивизионов Конору Макгрегору, который хочет подраться с Камару Усманом.

«Если ты хочешь вернуться, мы поможем тебе, мы ждем тебя в нашем лагере, Конор!» – написал Чимаев, опубликовав фото с Дарреном Тиллом.

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