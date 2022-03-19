Чимаев предложил Конору помощь: «Ждем тебя в нашем лагере»

Шведский боец UFC чеченского происхождения готов помочь экс-чемпиону двух дивизионов , который хочет подраться с .

«Если ты хочешь вернуться, мы поможем тебе, мы ждем тебя в нашем лагере, Конор!» – написал Чимаев, опубликовав фото с .

Уайт согласен организовать бой Конор – Усман: «Любой поединок с участием Макгрегора выгоден с финансовой точки зрения»

Абдель-Азиз предложил президенту UFC запустить боксерский промоушен ради боя Конор – Усман