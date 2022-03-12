Чимаев – о критике уровня своих соперников: «Даже Хабибу не попадались сумасшедшие бойцы в первых боях»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев ответил на критические замечания в свой адрес, касающихся уровня соперников.

Напомним, что швед чеченского происхождения провел четыре боя в UFC, выиграв все поединки. Однако ни один из соперников Хамзата не входил в топ-10 дивизиона на момент проведения поединка.

«Парни говорят типа: «О, он не дрался с этим. Он не дрался с тем». Но парень, который является лучшим – . В своих первых четырех боях в UFC он получал удары. Я не получил.

Никто, даже Конор не получал сумасшедших ребят в своих первых боях. Никто. Хабибу не попадались сумасшедшие бойцы. Мне просто нужно время», – сказал Чимаев.

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