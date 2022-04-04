Чимаев – о попытке наказать Конора за слова о Хабибе: «Меня держали в полиции 8-9 часов, я там отжимания и приседания делал»

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Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, как попал в полицию, когда приехал в Ирландию.

По словам шведа чеченского происхождения, он отправился в Дублин, чтобы спросить с Конора Макгрегора за оскорбления в адрес Хабиба Нурмагомедова.

«Сначала я приземлился в Ирландии и какое-то время повозился в аэропорту, но потом меня отпустили. Как только я вышел из аэропорта, меня встретили какие-то спецслужбы и не разрешили остаться.

Я не совсем понял причину, потому что мой английский тогда был намного хуже, поэтому они продержали меня в полицейском участке где-то восемь часов...

Они просто держали в камере в течение 8-9 часов. Там я отжимания и приседания делал. Потом мне сказали, что я должен вернуться домой, и отвезли в аэропорт, и все», – сказал Чимаев.

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