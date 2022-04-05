Стерлинг – о первом бое с Яном: «Я вышел с худшим планом, который можно было придумать»

Чемпион UFC в легчайшем весе раскритиковал собственный план на первый бой с .

Американец считал, что сможет задать высокий темп с первых минут поединка, набрав в стартовом отрезке достаточное для победы количество очков на судейских карточках.

«Я вышел на бой с худшим планом, который можно было придумать.

Он заключался в том, чтобы давить на педаль газа в трех первых раундах и надеяться, что этого будет достаточно, чтобы простоять последние 10 минут и одержать победу таким путем.

Геймплан, который я выбрал, не отображал мою работу в тренировочном лагере. Я думаю, что это полезный опыт», – сказал Стерлинг.

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