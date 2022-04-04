Стерлинг – о первом бое с Яном: «Сборник правил ММА для тупиц доступен даже в России и Тайланде»

Действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в очередной раз потроллил временного чемпиона .

Напомним, что в первом поединке со Стерлингом Ян утратил неоспоримый титул из-за использования запрещенного удара коленом.

Второй поединок американца и россиянина состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

«Вместе с командой просматриваем некоторые элементы бойцовского IQ, чтобы они никогда не потеряли свой титул.

Бестселлер «Сборник правил ММА для тупиц» теперь доступен вам по всему миру! Даже в России и Таиланде. Отметьте друга, которому нужна эта книга!», – написал Стерлинг в соцсетях.

Алджамейн Стерлинг: «Спасибо Яну, что он оказался достаточно тупым, чтобы не знать правила»

Ян про первый бой со Стерлингом: «Уважающий себя боец никогда бы не принял титул»