Стерлинг – о форме перед реваншем с Яном: «Когда я доберусь до Петра, я покажу, кто король дивизиона»

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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, что находится в хорошей форме после операции на шее и восстановления.

Напомним, что в ночь на 10 апреля американцу предстоит защита титула в поединке против Петра Яна.

«Я просто знаю, на что я способен. Когда я в форме, я один из самых тяжелых оппонентов для любого.

Я лучший боец в легчайшем дивизионе, и мне не терпится доказать это. Я доберусь до него и покажу ему, кто настоящий король дивизиона», – сказал Стерлинг.

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