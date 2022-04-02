О’Мэлли – о реванше Стерлинга и Яна: «Если Алджамейн может 25 минут держать высокий темп, Петр не найдет ответов на это»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли высказался о грядущем титульном поединке между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном.
«Это было странно, потому что не было похоже, что Алджо на самом деле причинял какой-либо ущерб.
У него была очень высокая производительность, у Петра была очень хорошая защита. Это просто его стиль. Кто знает, что он чувствовал.
Если бы он мог поддерживать такой темп все 25 минут, у Петра действительно не было бы слишком много ответов на этот хаотичный стиль.
У него просто была хорошая защита, он не попадал, нанес пару ударов и все. Не знаю, я очень заинтригован этим поединком», – сказал О’Мэлли.
Стерлинг – о плане на бой с Яном: «Я должен нейтрализовать его, не позволять Петру задавать тон»
Стерлинг – о бое с Яном: «Я либо съем много дерьма, либо буду говорить много дерьма»