О’Мэлли – о реванше Стерлинга и Яна: «Если Алджамейн может 25 минут держать высокий темп, Петр не найдет ответов на это»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли высказался о грядущем титульном поединке между и .

«Это было странно, потому что не было похоже, что Алджо на самом деле причинял какой-либо ущерб.

У него была очень высокая производительность, у Петра была очень хорошая защита. Это просто его стиль. Кто знает, что он чувствовал.

Если бы он мог поддерживать такой темп все 25 минут, у Петра действительно не было бы слишком много ответов на этот хаотичный стиль.

У него просто была хорошая защита, он не попадал, нанес пару ударов и все. Не знаю, я очень заинтригован этим поединком», – сказал О’Мэлли.

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