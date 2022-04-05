Стерлинг – о причинах провала первого боя с Яном: «Я не позавтракал и не вернул в организм топливо после интенсивной зарядки»

Обладатель титула в легчайшем весе признался, что провалил первый поединок против .

Напомним, что в 2021 году бойцы встречались в октагоне, тогда победу дисквалификацией оппонента за запрещенный удар одержал Стерлинг.

«Я проснулся, сделал зарядку, двадцать минут в хорошем темпе. Я чувствовал, что мои легкие в полном порядке – я даже не запыхался. Мои руки и мускулы – все было феноменально.

После этого я не поел так, как обычно это делаю, я не вернул в свой организм топливо, которое израсходовал за эти двадцать минут. Я не восполнил энергию после интенсивной зарядки.

Все, кто был там в тот день, говорят, что я был будто одержим демоном. Результатом всего этого было мое позорное выступление. Позорное в том смысле, что я не показал даже малую часть того, на что способен», – признался американец.

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