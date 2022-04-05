Петр Ян – о Стерлинге: «Он уже устал думать обо мне, а я о нем вообще не думал»

Временный чемпион UFC Петр Ян ответил на вопрос о взаимоотношениях с Алджамейном Стерлингом. Ранее американец заявлял, что устал думать о поединке с Яном.

«Он уже устал думать обо мне, а я о нем вообще не думал. Я подрался, он слетел. Я подрался с топовым бойцом [Сэндхагэн], побил его.

Для меня он – просто очередная цель, которую я так же побью. И о нем все забудут, как о клоуне», – сказал россиянин.

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