Петр Ян – о возможном лидерстве в рейтинге P4P UFC: «Я иду к этому, делаю зрелищные поединки»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил на вопрос, считает ли он себя достойным лидирующей позиции в рейтинге P4P UFC.

«Я иду к этому, я выступаю, делаю красивые зрелищные поединки. Все, что остается делать мне, – побеждать.

А вам уже решать, кто в каких рейтингах на каких местах находится.», – ответил Ян.

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