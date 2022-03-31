Тренер зала ATT: «Петр Ян возбужденный, заряженный, рвет и мечет»

Тренер зала American Top Team Артем Левин рассказал о подготовке к реваншу с чемпионом в легчайшем весе , который состоится 9 апреля на UFC 273.

«Петя к предыдущему бою готовился здесь, а сейчас его поединок пройдет в Джексонвилле – это часа четыре от Майами. Заключительную часть подготовки, акклиматизацию он решил здесь проводить.

Мне писали многие его фанаты, что так как есть проблемы с секундантами, было бы хорошо увидеть меня в углу Пети. Естественно, я бы ему не отказал, потому что есть моменты, когда ты не можешь человеку сказать «нет».

Петя говорил, что будет в ATT. Я сказал: «Если какая-то помощь нужна, дай мне знать. Знаю, проблема с секундантами, если надо будет, заеду, поддержу». Буду ли я в углу? Скорее всего, нет. У Пети должны быть те люди, к которым он привык.

Мы работаем по стойке. Если понадобится, я поддержу. Поеду смотреть в любом случае, а эту неделю мы работаем каждый день.

Пока идет акклиматизация, он возбужденный, заряженный, рвет и мечет. Поэтому я думаю, что сейчас его, наоборот, можно приостановить, чтобы он вернулся к той форме, в которой был в Таиланде. Потому что такой дальний перелет в любом случае накладывает неприятненькую акклиматизацию: ручки заливаются, ножки чуть устают. Но это буквально дня два-три, и будет все в норме.

Все технические составляющие у него работают. Вчера была первая тренировка после самолета – думаю, сегодня-завтра будет в максимально хорошей форме», – рассказал Левин.

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