Стерлинг про первый бой с Яном: «Рефери и врач спасли меня, и я благодарен за это»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился воспоминаниями от первого боя с .

В марте 2021-го россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом и был лишен пояса UFC.

«Я благодарю рефери и врача за то, что спасли меня от меня. Ведь если бы они дали мне пять минут, то я бы продолжил бой. Они остановили поединок, и я благодарен за это.

Честно говоря, в этом поединке я был под угрозой, я постоянно пропускал удары в голову, а затем получил запрещенный удар коленом в голову и даже не видел этого.

Мое положение в бою никак бы не улучшилось. Люди могут говорить все, что угодно, но я не вертелся на канвасе, не сдался. Рефери спас меня от меня, и я очень это ценю», – сказал Стерлинг.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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