Стерлинг – о бое с Яном: «Я либо съем много дерьма, либо буду говорить много дерьма»

Обладатель пояса чемпиона в легчайшем весе вновь высказался о поединке против .

Напомним, что реванш состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273. Первый поединок завершился дисквалификацией россиянина за запрещенный удар коленом.

«Люди могут говорить то, что хотят сказать, у них может быть свое мнение, но мы разберемся с этим через пару дней, и либо я буду есть много дерьма, либо я буду говорить много дерьма.

И прямо сейчас я чувствую, что я человек, который будет говорить много дерьма, и людям просто придется с этим смириться», – сказал Стерлинг.

Стерлинг про первый бой с Яном: «Рефери и врач спасли меня, и я благодарен за это»

Стерлинг про реванш с Яном: «Я буду побеждать и доминировать»