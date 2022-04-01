Камил Гаджиев дал прогноз на бой Яна и Стерлинга: «В пятираундовом поединке Петр – очевидный фаворит»

Теги легчайший вес UFC Камил Гаджиев Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Руководитель промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о грядущем титульном поединке UFC в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном.

«Ничего оригинального не скажу, посчитав Петра Яна фаворитом в этом противостоянии. Предыдущий поединок показал, что Петр лучше, интереснее. Понятно, что случилось то, что случилось. Назовем это досадным недоразумением.

Я думаю, что в длительном пятираундовом поединке Ян – однозначно фаворит. Я бы еще подумал, если речь шла о трех раундах. Петр – это спортсмен, который прибавляет от раунда к раунду», – сказал промоутер.

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