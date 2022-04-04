Исраэль Адесанья – о первом бое Яна и Стерлинга»: «Конечно бы я принял пояс на месте Алджамейна»

Чемпион UFC в среднем весе поделился мнением о первом поединке между и , а также о решении американца принять титул, несмотря на победу дисквалификацией соперника за запрещенный удар.

Новозеландец уверен, что в в профессиональном спорте ключевое значение имеют правила.

«Конечно же, на месте Стерлинга я бы принял пояс. Черт возьми, да. Мне бы это не понравилось, но главное – это правила, поэтому да», – сказал Адесанья.

Ян про первый бой со Стерлингом: «Уважающий себя боец никогда бы не принял титул»

Алджамейн Стерлинг: «Спасибо Яну, что он оказался достаточно тупым, чтобы не знать правила»