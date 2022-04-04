Стерлинг – об операции на шее: «Она вдохнула новую жизнь в мою карьеру, я могу нормально ходить и поворачиваться»

Обладатель пояса в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал об операции на шее, из-за которой американец был вынужден отказаться от поединка с осенью 2021 года.

«Я чувствую, что эта операция вдохнула новую жизнь в мою спортивную карьеру. Я могу нормально ходить, поворачиваться, сидеть, стоять и при этом не пытаться найти какую-нибудь оптимальную позицию из-за боли, которая пронзает все мое тело.

Это была очень серьезная операция, восстановление прошло достаточно быстро», – сказал Стерлинг.

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