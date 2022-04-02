Гилберт Бернс признался, что Усман помогал ему готовиться к Чимаеву

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс рассказал, что чемпион дивизиона Камару Усман помогал ему в подготовке к бою против .

Напомним, что поединок между бразильцем и шведом чеченского происхождения состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

«Усман приехал на несколько дней, чтобы помочь мне. Он помогал мне, но не тренировался, взяв на себя роль тренера.

У него очень высокий бойцовский IQ и он дал хорошие советы. Здорово, что он был рядом», – сказал Бернс.

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