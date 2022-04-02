Бернс – о дружбе с Усманом: «Это как история Аполло Крида и Рокки Бальбоа, я смирился с поражением»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс рассказал о дружеских отношениях с .

Напомним, что в 2021 году бойцы встречались в октагоне, тогда нигериец одержал победу техническим нокаутом.

«Это как история Рокки Бальбоа и Аполло Крида – Аполло побил Рокки, а потом пришел ему помочь, это было очень похоже. Честно говоря, я смирился с тем поражением.

Парень побил меня, но я все еще хочу стать чемпионом. Моя цель не Камару, моя цель титул – я хочу стать чемпионом, я хочу стать лучшим. У меня нет к нему никакой вражды, ничего личного, и никаких обид», – сказал Бернс.

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