Орловский про Ковингтона: «Конченый чел. Это мое персональное мнение»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал об отношении к полусредневесу Колби Ковингтону.
«Конченый чел. Это мое чисто персональное мнение. Действительно ли он такой ужасный и лицемерный человек?
Да, но я не представлял, что настолько. Вообще конченый», – сказал Орловский болельщикам.
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