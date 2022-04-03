Орловский про Ковингтона: «Конченый чел. Это мое персональное мнение»

Теги UFC MMA Андрей Орловский тяжелый вес (MMA) полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон натив контент Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал об отношении к полусредневесу Колби Ковингтону.

«Конченый чел. Это мое чисто персональное мнение. Действительно ли он такой ужасный и лицемерный человек?

Да, но я не представлял, что настолько. Вообще конченый», – сказал Орловский болельщикам.

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