Колби Ковингтон: «Мне ежедневно угрожают убийством, но я не боюсь умереть»

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Я не продаю бои, я действительно верю в то, что говорю. Я бы не говорил плохо о людях, если бы они не совершали плохих поступков.

Многие нарушают закон, делают негативные поступки. Однако если ты говоришь то, что не нравится окружающим, тебя считают мудаком.

Да, я плохой парень для людей. Все меня ненавидят, потому что я предельно честен и говорю правду.

Мне ежедневно угрожают убийством, но я не боюсь умереть», – сказал Ковингтон.

Колби Ковингтон: «Моя мама не разговаривала со мной из-за того, что я сказал о бразильцах»

Звезде UFC грозит до 15 лет тюрьмы за нападение на соперника. Масвидаль выбил Ковингтону зуб, а Хабиб поддержал преступление