Мераб Двалишвили: «Не могу дождаться, когда мой брат Стерлинг вновь докажет, кто тут чемпион»

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили опубликовал фото со своим одноклубником Алджамейном Стерлингом, которому в ночь на 10 апреля предстоит поединок против Петра Яна.
«Не могу дождаться 9 апреля, когда мой брат Алджамейн Стерлинг еще раз докажет всему миру, кто настоящий чемпион», – написал грузинский боец.
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