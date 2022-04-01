Мераб Двалишвили: «Не могу дождаться, когда мой брат Стерлинг вновь докажет, кто тут чемпион»

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Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили опубликовал фото со своим одноклубником Алджамейном Стерлингом, которому в ночь на 10 апреля предстоит поединок против Петра Яна.

«Не могу дождаться 9 апреля, когда мой брат Алджамейн Стерлинг еще раз докажет всему миру, кто настоящий чемпион», – написал грузинский боец.

Двалишвили – Яну: «Я буду сильно смеяться, когда Стерлинг разберет тебя и отправит обратно в Россию»

Стерлинг рассказал, почему отказался от боя с Яном: «Еще никогда меня так не избивали на спаррингах»

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