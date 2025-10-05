Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри в третьем раунде

В Лас-Вегасе на UFC 320 Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри.

Иржи Прохазка (32-5-1) нокаутировал Халила Раунтри (15-7) в третьем раунде – видео нокаута .

Это вторая подряд победа Прохазки: в январе он победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.

