Стерлинг – о Уилле Смите и Хорхе Масвидале: «Я не одобряю это, но могу их понять»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался об инцидентах с участием Уилла Смита и .

Напомним, что актер дал пощечину ведущему церемонии «Оскар» Крису Року, когда тот пошутил о жене Смита.

Масвидаль же напал на бывшего оппонента из-за высказываний «Хаоса» о детях Хорхе.

«Я понимаю. Я не одобряю это, но я понимаю. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что то, что сделал Уилл, было правильным.

Дело в том, что мы все люди, и у всех нас есть предел прочности, и я думаю, что многие забывают об этом. Вы пытаетесь сказать другому человеку, где его предел и где его границы – это неправильно.

Это [нападение Масвидаля на Колби] то же самое. Вы пересекаете определенную черту, вы должны ожидать, что не с каждым человеком вам это сойдет с рук. Я думаю, что это был ###### [кошмар], но нужно понимать, что в какой-то момент это должно произойти», – сказал Стерлинг.

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