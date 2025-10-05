Перейра – после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз»
Алекс Перейра прокомментировал победу над Магомедом Анкалаевым.
«Я выложился на всю. Сделал то, что не получилось в прошлый раз», – сказал чемпион полутяжелого веса Алекс Перейра.
Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса.
UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости