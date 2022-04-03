Российский боец Анатолий Малыхин предложил грузину Мерабу Двалишвили спор в преддверии реванша чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.
«Погнали по 50 тысяч долларов. Если ты готов, или будешь исполнять, как твой дружок?» – написал Малыхин в социальных сетях.
«Я согласен. Давай сделаем ставку», – ответил Двалишвили.
Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.
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