Малыхин и Двалишвили поспорили на $50 000, кто победит: Ян или Стерлинг

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Российский боец Анатолий Малыхин предложил грузину Мерабу Двалишвили спор в преддверии реванша чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.

«Погнали по 50 тысяч долларов. Если ты готов, или будешь исполнять, как твой дружок?» – написал Малыхин в социальных сетях.

«Я согласен. Давай сделаем ставку», – ответил Двалишвили.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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