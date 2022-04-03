Российский боец предложил грузину Мерабу Двалишвили спор в преддверии реванша чемпиона UFC в легчайшем весе и .

«Погнали по 50 тысяч долларов. Если ты готов, или будешь исполнять, как твой дружок?» – написал Малыхин в социальных сетях.

«Я согласен. Давай сделаем ставку», – ответил Двалишвили.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на 273 в Джексонвилле.

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