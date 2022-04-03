Уиттакер про бой Стерлинг – Ян: «Победит Петр. В последнем поединке он выглядел феноменально»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от боя чемпиона легчайшего дивизиона и .

«Петр Ян действительно хорош. В последнем своем поединке он выглядел просто феноменально.

В первом бою со Стерлингом казалось, что он переломил ситуацию, поэтому я считаю, что победит Ян», – сказал Уиттакер.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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