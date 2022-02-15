Александр Шлеменко стал советником президента Союза ММА России

Российский средневес Александр Шлеменко вошел в структуру Союза ММА России.

«Я принял предложение президента Союза ММА России Радмира Габдулина стать советником по Сибирскому федеральному округу, потому что это наш регион и нужно его развивать.

Мы первые, кто провел детский турнир в России, как только было разрешено делать состязания с 12 лет. Мы ежегодно их проводим.

И нам приятно делиться нашим опытом с другими ребятами в Иркутске, Красноярске. Школа «Шторм» представлена почти во всех регионах в Сибири», – сказал Шлеменко.

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал назначение Шлеменко.

«От всего сердца благодарю губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова, также благодарю Александра Шлеменко за приглашение и гостеприимство. Считаю, что турниры, которые они проводят. популяризируют не только здоровый образ жизни, но и проводят идеологическое воспитание. Спортсмены выходят на ринг ММА побеждать, прославлять свои родные клубы, регионы. Это не может не радовать нас», – отметил он.

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