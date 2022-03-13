Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о прощальном поединке российского тяжеловеса .

«Мы точно не будем проводить в этом году прощальный бой Федора в Москве. По понятным причинам. Мы будем искать альтернативную площадку.

Да, в Москве было запланировано потрясающее шоу. Я даже могу рассказать, что мы получили одобрение провести этот бой на Красной площади. Это было бы идеальное прощание для Величайшего.

Но теперь мы должны изменить планы, найти что-то не менее удивительное. Федор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведем», – сказал Кокер.

В октябре 45-летний Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.

Арман Царукян: «Федор и Хабиб не добились тех результатов, которые были у Сен-Пьера»

Федор – о следующем сопернике: «Через несколько дней буду говорить с Bellator. Интересно выступить против Вердума»