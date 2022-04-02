Федор Емельяненко ушел из Союза ММА России из-за разногласий с президентом организации

Федор Емельяненко покинул пост председателя . Причиной ухода бойца из организации стали разногласия с руководством, в частности – с президентом Союза Радмиром Габдуллиным.

«Дорогие друзья! С 30 марта 2022 года я официально больше не представляю Союз MMA России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева.

Для меня очень важно сохранить с вами дружеские и теплые отношения. Я благодарен вам за эти годы совместного развития нашего вида спорта. Возможно, если что-то изменится, я вернусь к работе в Союзе», – заявил Емельяненко.

Емельяненко был избран президентом Союза ММА России 16 мая 2012 года, а в декабре 2016-го его переизбрали. Осенью 2018-го президентом стал Габдуллин, а Федор занял пост почетного президента и председателя Наблюдательного совета.

Федор Емельяненко – боец другой эпохи: он не главный технарь мира, но цепляет задором и энергией