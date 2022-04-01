Букмекеры видят Хамзата Чимаева явным фаворитом боя против Гилберта Бернса

Теги UFC полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев – очевидный фаворит поединка против второго номера дивизиона Гилберта Бернса.

Такого мнения придерживаются букмекеры. На победу шведа чеченского происхождения установлен коэффициент 1,17. В случае победы Бернса поставившие на бразильца увеличат свою ставку в пять раз.

Напомним, что поединок между Бернсом и Чимаевым состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

Бернс про бой с Чимаевым: «Это будет досрочная победа»

Гилберт Бернс – о Чимаеве: «Как говорят у нас в Бразилии: «Мы не лжем, но преувеличиваем». Он хорош, но не монстр»

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