Букмекеры видят Хамзата Чимаева явным фаворитом боя против Гилберта Бернса

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев – очевидный фаворит поединка против второго номера дивизиона .

Такого мнения придерживаются букмекеры. На победу шведа чеченского происхождения установлен коэффициент 1,17. В случае победы Бернса поставившие на бразильца увеличат свою ставку в пять раз.

Напомним, что поединок между Бернсом и Чимаевым состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

Бернс про бой с Чимаевым: «Это будет досрочная победа»

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