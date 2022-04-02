Кормье ставит на Чимаева в бою с Бернсом: «Я считаю, что Хамзат победит, но у него будут проблемы»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от предстоящего поединка в полусреднем весе между и Хамзатом Чимаевым.

По мнению Кормье, Чимаев выглядит фаворитом из-за превосходства в габаритах, однако он не считает, что Бернс станет для шведа легким соперником.

«Я думаю, что Хамзату будет брошен вызов, с которым он еще не сталкивался. Я думаю, что у него будут проблемы. Но думаю ли я, что он победит?

Я думаю, что разница в габаритах будет самой большой проблемой, которую Бернсу предстоит преодолеть в этом поединке. Поэтому я скажу, что Хамзат выиграет бой.

Но я не знаю, выиграет ли он бой таким же доминирующим образом, как он делал это ранее», – сказал бывший боец.

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