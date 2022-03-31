Даррен Тилл о бое с Чимаевым: «Конечно, да – это очевидно»

Британский боец UFC Даррен Тилл готов подраться с Хамзатом Чимаевым.

«Конечно, да — это очевидно. До конца года Хамзат станет чемпионом.

Думаю, если он побьет , следующий титульный шанс все равно получит , который уже его заслужил.

Мне не терпится увидеть, что будет после этого. Хамзат против Леона или против — в любом случае, это будет чертовски потрясающее зрелище», – сказал Тилл.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с Бернсом.

Даррен Тилл заявил, что будет секундантом Чимаева в бою с Бернсом: «Я подписал нужные документы»

Хамзат Чимаев – о тренерских советах Сехудо: «Я слушал, но ничего не понял»