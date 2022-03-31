Даррен Тилл о бое с Чимаевым: «Конечно, да – это очевидно»

Британский боец UFC Даррен Тилл готов подраться с Хамзатом Чимаевым.
«Конечно, да — это очевидно. До конца года Хамзат станет чемпионом.
Думаю, если он побьет Гилберта Бернса, следующий титульный шанс все равно получит Леон Эдвардс, который уже его заслужил.
Мне не терпится увидеть, что будет после этого. Хамзат против Леона или против Камару Усмана — в любом случае, это будет чертовски потрясающее зрелище», – сказал Тилл.
9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с Бернсом.
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