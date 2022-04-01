Сехудо пошутил над Стерлингом: «Если бы Алджамейн был на месте Криса Рока, сколько бы он катался по полу?»

Теги происшествия легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Оскар Уилл Смит Крис Рок Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо оставил ироничную публикацию в соцсетях, вспомнив о недавнем инциденте на церемонии «Оскар», во время которой Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку о своей супруге.

«Пока я не заснул, никак не могу перестать думать: если бы Стерлинг был Крисом Роком, сколько он катался бы по полу после пощечины?», – написал Сехудо.

Генри Сехудо: «Готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он выйдет на бой трезвым»

Сехудо рассказал, что Джон Джонс проведет бой в 2022 году: «Он очень хочет драться, ему нужно было время, чтобы прийти в себя»

 

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