Алджамейн Стерлинг: «UFC – компания, которая высасывает все из бойцов и пытается заработать как можно больше»

Теги легчайший вес UFC Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о ведущем промоушене планеты.

По мнению Стерлинга, UFC в первую очередь преследует коммерческие цели, а спортивные задачи вторичны.

«Это очень дурацкий вид спорта, которым мы занимаемся. ММА – это своего рода, битва за популярность. UFC компания, которая отлично справляется со своим бизнесом.

В первую очередь их интересуют развлечения и шоу, а все остальное потом. Они стараются заработать как можно больше денег и выжать из каждого бойца все соки. Я все понимаю и не расстраиваюсь», – сказал боец.

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