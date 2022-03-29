Сен-Пьер – о конфликте Колби и Масвидаля: «Ситуация вышла из-под контроля, для них это слишком личное»

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер высказался о конфликте между и , который привел к уличной драке между спортсменами.

По словам канадца, он никогда не воспринимал трэшток оппонентов на свой счет, а Масвидаль, напавший на Колби, не совладал с нервами.

«Ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, что парни воспринимают это слишком лично.

Если говорить обо мне, то для меня никогда не имело значения, что говорят мои соперники. Для меня это не личное. Это бизнес.

Чем активнее мои соперники использовали трешток, тем больше денег я мог заработать.

Поэтому я должен выразить большую благодарность всем разъяренным оппонентам, которые у меня были», – сказал Сен-Пьер.

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