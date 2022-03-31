Маурисио Сулейман: «Когда Бивол и Канело выйдут на ринг, они покажут, что бокс намного выше политики»

Президент WBC Маурисио Сулейман поддержал идею организации боя между и .

«Было бы позором пытаться перечеркнуть или навесить ярлыки на бой между Канело и Биволом. Я рад, что этот бой состоится.

Когда они выйдут на ринг, они покажут, что бокс намного выше политики. Мы уже говорили, что боксеры ни в чем не виноваты.

Я счастлив, что этот поединок состоится. Бой не имеет ничего общего с политическим конфликтом», – сказал Сулейман.

Бой Канело и Бивола запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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