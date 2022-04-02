Дмитрий Бивол обратился к Канело: «Передаю тебе привет»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол обратился к Саулю Альваресу.

«Просто передаю тебе привет. Я тренируюсь, ты тренируешься. Надеюсь, что мы устроим хороший бой», – сказал российский боксер.

Поединок между Биволом и абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе состоится в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе. В поединке будет разыгрываться титул Дмитрия в полутяжелом весе.

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