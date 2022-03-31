Эдуард Вартанян: «У Стерлинга есть шансы в бою с Яном. За счет борьбы, за счет того, что в первом поединке он понял, как Петр работает»

Российский боец Эдуард Вартанян оценил шансы чемпиона UFC в легчайшем весе в реванше с .

«Шансы есть, думаю, даже 35-40%. За счет борьбы, за счет того, что в первом бою он понял, как Петр работает. Только благодаря этому, другого ничего не вижу.

Тот факт, что Петр поехал на бой без угловых – это вообще не проблема, потому что дерется же он, а не угловые. Важны ли подсказки из угла? По сути, нет, не важны. Это неплохо, но в любом случае будет кто-то в углу – он же не один будет.

Помимо Саята, скорее всего, будет тренер из Tiger Muay Thai, правильно? Это просто его друзья не могут полететь. У него так же будут три секунданта, он же не будет один выходить, сто процентов.

До этого как он бился? Он же не всю жизнь дрался с ними. Поэтому подсказки могут давать другие люди», – сказал Вартанян.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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